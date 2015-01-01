Монеты СССР недорого

Мы предлагаем купить монеты СССР. Период охватывает семидесятилетие с 1921 по декабрь 1991 года. Облик монет несколько раз меняется вследствие денежных реформ.

В 1921 году происходит замена денежных знаков Российской империи и многочисленных суррогатов монетами РСФСР. Монеты этого и последующих периодов отличаются по оформлению:

1920-е годы. Выпускаются золотой червонец, он же «Сеятель», серебряные полтинники (изображение рабочего-кузнеца; звезда с номиналом посередине), 20, 15, 10 копеек. Чеканка «Сеятелей» прекращается раньше других (в 1925 году чеканится только пробный тираж). На аверсе надпись «РСФСР». Также есть новоделы 1975—1982 гг. Ищите монеты СССР из драгоценных металлов в нашем магазине!

Номинал в рамке из колосьев, чеканятся с 1924 года: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 копеек, а также серебряный рубль.

Рабочий с молотком в руке поддерживает щит, на котором выгравирован номинал. Эти монеты появились с 1931 года, тираж малый из-за сложности изображения. Номиналы: 10, 15, 20 копеек.

Номинал в восьмигранном щитке, окружённом дубовой ветвью. Выпуск с 1935 года: 10, 15, 20 копеек.

Номинал над венком: по бокам колосья пшеницы, переходящие в дубовые ветви, которые держит ракушка. Такими монеты остаются до 1991 года, когда СССР распался.

Обратите внимание на аверс этих монет: количество лент на гербе, обозначающих входящие в СССР республики, меняется четырежды за время правления Советского Союза: 1935 (7 витков), 1937 (11 витков), 1948 (16 витков), 1957 (15 витков).

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Также мы предлагаем юбилейные и памятные монеты Советского Союза, выпуск которых осуществляется с 1965 года. На монетах достоинством 1, 3 и 5 рублей вы встретите лица учёных, музыкантов, литераторов, космонавтов, храмы, здания, посвящения разным событиям (Олимпиаде-80, молодёжному фестивалю и т.д.) Вы можете купить все юбилейные монеты сразу в альбоме.

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