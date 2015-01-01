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Монеты СССР недорого

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купить 1 рубль 1991 Proof XXV Олимпийские игры 1992 года, Барселона борьба, в запайке
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1 рубль 1991 Proof XXV Олимпийские игры 1992 года, Барселона борьба, в запайке
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 250 000 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Разновидность: борьба
  • Код товара: 408850
999 ₽2 490 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 рубль 1990 Proof "500 лет со дня рождения выдающегося деятеля славянской культуры Ф. Скорины"
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1 рубль 1990 Proof "500 лет со дня рождения выдающегося деятеля славянской культуры Ф. Скорины"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 400 000 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 419611
139 ₽490 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 5 рублей 2019 "5-я годовщина воссоединения Крыма с Россией - Крымский мост" [товар по акции]
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5 рублей 2019 "5-я годовщина воссоединения Крыма с Россией - Крымский мост" [товар по акции]
  • Материал:  Сталь
  • Вес монеты:  6,08 г
  • Тираж:  2000000 шт.
  • Диаметр:  25 мм
  • Код товара: 299578
5 ₽ 39 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 рубль 1990 штемпельный блеск
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1 рубль 1990 штемпельный блеск
  • Материал: Никель
  • Вес монеты: 7,5 г
  • Диаметр: 27 мм
  • Разновидность: гуртовая надпись "один рубль 1990"
  • Код товара: 450399
99 ₽390 ₽
В наличии более 10 шт
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-36%СвежийXF-AU
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купить Полный набор юбилейных монет СССР (1965-1991), 68 штук, в альбоме
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Полный набор юбилейных монет СССР (1965-1991), 68 штук, в альбоме
  • Материал: Мельхиор
  • Код товара: 153146
15 922 ₽24 900 ₽
В наличии более 10 шт
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-50%СвежийXF-AU
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купить Полтинник (50 копеек) СССР 1924-1926 гг., случайный год, 9 грамм чистого серебра
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Полтинник (50 копеек) СССР 1924-1926 гг., случайный год, 9 грамм чистого серебра
  • Материал: Серебро
  • Проба металла: 900
  • Вес монеты: 10 г
  • Тираж: 40000000 шт.
  • Диаметр: 26 мм
  • Код товара: 234120
999 ₽1 990 ₽
В наличии более 10 шт
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-72%СвежийVF-XF
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купить 20 копеек 1952
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20 копеек 1952
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,6 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 447259
140 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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-59%СвежийAU
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купить 1 рубль 1975 30 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне . Экспортный вариант в футляре Госбанка СССР .
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1 рубль 1975 30 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне . Экспортный вариант в футляре Госбанка СССР .
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 14 988 750 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 382100
525 ₽1 290 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 100 рублей 2015 КРЫМ, случайная серия КС-СК (большие)
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100 рублей 2015 КРЫМ, случайная серия КС-СК (большие)
  • Материал:  Бумага
  • Код товара: 152834
119 ₽ 399 ₽
В наличии более 10 шт
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-79%СвежийVF-XF
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купить 1 рубль 1970 "100 лет со дня рождения В.И. Ленина, 1870-1970"
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1 рубль 1970 "100 лет со дня рождения В.И. Ленина, 1870-1970"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 99 888 750 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 315032
9 ₽43 ₽
В наличии более 10 шт
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-76%СвежийVF
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купить 10 копеек 1972
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10 копеек 1972
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,6 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 345967
53 ₽217 ₽
В наличии более 10 шт
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-72%СвежийVF-XF
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купить 20 копеек 1954
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20 копеек 1954
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,6 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 447261
140 ₽499 ₽
В наличии 8 шт
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купить 10 копеек 1956
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10 копеек 1956
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,8 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 447250
140 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 20 копеек 1955
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20 копеек 1955
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,6 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 447262
140 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 10 копеек 1952
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10 копеек 1952
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,8 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 447246
143 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 15 копеек 1954
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15 копеек 1954
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,7 г
  • Диаметр: 19 мм
  • Код товара: 447255
143 ₽499 ₽
В наличии 8 шт
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купить 15 копеек 1955
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15 копеек 1955
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,7 г
  • Диаметр: 19 мм
  • Код товара: 447256
143 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 15 копеек 1956
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15 копеек 1956
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,7 г
  • Диаметр: 19 мм
  • Код товара: 447257
143 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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10 копеек 1954
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,8 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 447248
143 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 10 копеек 1957
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10 копеек 1957
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,8 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 447251
143 ₽499 ₽
В наличии 10 шт
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купить 15 копеек 1961
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15 копеек 1961
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,5 г
  • Диаметр: 19 мм
  • Код товара: 346146
10 ₽34 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 10 копеек 1980
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10 копеек 1980
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,6 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 345948
18 ₽57 ₽
В наличии более 10 шт
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-65%СвежийXF
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купить 1 копейка 1971
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1 копейка 1971
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 135949
69 ₽199 ₽
В наличии более 10 шт
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-62%СвежийXF
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купить 10 копеек 1984
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10 копеек 1984
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,6 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 345941
13 ₽34 ₽
В наличии более 10 шт
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-50%СвежийXF-UNC
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купить Россия, "Великая Победа 1941-1945 гг." - набор из 8 монет в альбоме с историческим описанием и сертификатом подлинности
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Россия, "Великая Победа 1941-1945 гг." - набор из 8 монет в альбоме с историческим описанием и сертификатом подлинности
  • Материал: Биметалл
  • Код товара: 297849
1 250 ₽2 490 ₽
В наличии более 10 шт
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Купить Россия, "Великая Победа 1941-1945 гг." - набор из 8 монет в альбоме с историческим описанием и сертификатом подлинности
-60%СвежийUNC
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купить 1 копейка 1979 штемпельный блеск
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1 копейка 1979 штемпельный блеск
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 147082
51 ₽129 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 15 копеек 1952
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15 копеек 1952
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,7 г
  • Диаметр: 19 мм
  • Код товара: 341863
120 ₽290 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 10 копеек 1969
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10 копеек 1969
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 1,6 г
  • Диаметр: 17 мм
  • Код товара: 425238
100 ₽241 ₽
В наличии 2 шт
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купить 1 копейка 1957 штемпельный блеск
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1 копейка 1957 штемпельный блеск
  • Материал: Бронза
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 86685
159 ₽390 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 копейка 1973
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1 копейка 1973
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 135952
61 ₽150 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 рубль 1989 "100 лет со дня смерти М. Эминеску"
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1 рубль 1989 "100 лет со дня смерти М. Эминеску"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 1 800 000 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 445288
190 ₽449 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 5 копеек 1977
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5 копеек 1977
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 5 г
  • Диаметр: 25 мм
  • Код товара: 343891
189 ₽450 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 копейка 1957 штемпельный блеск
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1 копейка 1957 штемпельный блеск
  • Материал: Бронза
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 54113
215 ₽518 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 копейка 1991 Л
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1 копейка 1991 Л
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 344328
24 ₽57 ₽
В наличии более 10 шт
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купить Серия "Наборы монет всех стран мира" - СССР (набор из 9 монет и 1 марки в буклете)
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Серия "Наборы монет всех стран мира" - СССР (набор из 9 монет и 1 марки в буклете)
  • Материал: Мельхиор
  • Диаметр: 1 мм
  • Код товара: 172313
8 400 ₽19 896 ₽
В наличии 1 шт
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Купить Серия "Наборы монет всех стран мира" - СССР (набор из 9 монет и 1 марки в буклете)
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купить 5 рублей 1990 "Успенский собор в Москве"
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5 рублей 1990 "Успенский собор в Москве"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 19,8 г
  • Тираж: 2 600 000 шт. 
  • Диаметр: 35 мм
  • Код товара: 445417
139 ₽320 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 1 рубль 1975 30 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне . Экспортный вариант в футляре Госбанка СССР .
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1 рубль 1975 30 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне . Экспортный вариант в футляре Госбанка СССР .
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 14 988 750 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 441050
550 ₽1 290 ₽
В наличии более 10 шт
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Купить 1 рубль 1975 30 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне . Экспортный вариант в футляре Госбанка СССР .
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купить 1 рубль 1991 "Махтумкули - туркменский поэт и мыслитель"
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1 рубль 1991 "Махтумкули - туркменский поэт и мыслитель"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 12,8 г
  • Тираж: 2 150 000 шт. 
  • Диаметр: 31 мм
  • Код товара: 445292
141 ₽325 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 5 рублей 1991 "Памятник Давиду Сасунскому в Ереване"
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5 рублей 1991 "Памятник Давиду Сасунскому в Ереване"
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 19,8 г
  • Тираж: 2 150 000 шт. 
  • Диаметр: 35 мм
  • Код товара: 445381
160 ₽375 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 20 копеек 1961 штемпельный блеск
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20 копеек 1961 штемпельный блеск
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,4 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 167046
215 ₽499 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 20 копеек 1923
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20 копеек 1923
  • Материал: Серебро
  • Проба металла: 500
  • Вес монеты: 3,6 г
  • Тираж: 27580000 шт.
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 395895
717 ₽1 650 ₽
В наличии 1 шт
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купить 20 копеек 1961 штемпельный блеск
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20 копеек 1961 штемпельный блеск
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,4 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 167043
165 ₽375 ₽
В наличии более 10 шт
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купить 5 копеек 1977
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5 копеек 1977
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 5 г
  • Диаметр: 25 мм
  • Код товара: 343881
262 ₽590 ₽
В наличии 1 шт
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купить 1 рубль 1991 ЛМД ГКЧП яркий штемпельный блеск
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1 рубль 1991 ЛМД ГКЧП яркий штемпельный блеск
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,7 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Разновидность: ГКЧП
  • Код товара: 114433
67 ₽149 ₽
В наличии более 10 шт
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Купить 1 рубль 1991 ЛМД ГКЧП яркий штемпельный блеск
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купить 1 копейка 1976
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1 копейка 1976
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 135955
85 ₽190 ₽
В наличии 1 шт
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купить 50 копеек 1991 Л ГКЧП штемпельный блеск
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50 копеек 1991 Л ГКЧП штемпельный блеск
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 2,2 г
  • Диаметр: 18 мм
  • Разновидность: ГКЧП
  • Код товара: 92844
59 ₽128 ₽
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купить 1 копейка 1972
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1 копейка 1972
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 137019
92 ₽199 ₽
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купить 20 копеек 1954
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20 копеек 1954
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 3,6 г
  • Диаметр: 21 мм
  • Код товара: 364445
150 ₽325 ₽
В наличии более 10 шт
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-53%СвежийAU-UNC
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купить 50 копеек 1984 штемпельный блеск
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50 копеек 1984 штемпельный блеск
  • Материал: Мельхиор
  • Вес монеты: 4,4 г
  • Диаметр: 24 мм
  • Код товара: 61777
233 ₽500 ₽
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купить 1 копейка 1968 (Разновидность случайная )
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1 копейка 1968 (Разновидность случайная )
  • Материал: Латунь
  • Вес монеты: 1 г
  • Диаметр: 15 мм
  • Код товара: 135939
90 ₽190 ₽
В наличии более 10 шт
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Мы предлагаем купить монеты СССР. Период охватывает семидесятилетие с 1921 по декабрь 1991 года. Облик монет несколько раз меняется вследствие денежных реформ.

В 1921 году происходит замена денежных знаков Российской империи и многочисленных суррогатов монетами РСФСР. Монеты этого и последующих периодов отличаются по оформлению:

  • 1920-е годы. Выпускаются золотой червонец, он же «Сеятель», серебряные полтинники (изображение рабочего-кузнеца; звезда с номиналом посередине), 20, 15, 10 копеек. Чеканка «Сеятелей» прекращается раньше других (в 1925 году чеканится только пробный тираж). На аверсе надпись «РСФСР». Также есть новоделы 1975—1982 гг. Ищите монеты СССР из драгоценных металлов в нашем магазине!
  • Номинал в рамке из колосьев, чеканятся с 1924 года: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 копеек, а также серебряный рубль.
  • Рабочий с молотком в руке поддерживает щит, на котором выгравирован номинал. Эти монеты появились с 1931 года, тираж малый из-за сложности изображения. Номиналы: 10, 15, 20 копеек.
  • Номинал в восьмигранном щитке, окружённом дубовой ветвью. Выпуск с 1935 года: 10, 15, 20 копеек.
  • Номинал над венком: по бокам колосья пшеницы, переходящие в дубовые ветви, которые держит ракушка. Такими монеты остаются до 1991 года, когда СССР распался.
Обратите внимание на аверс этих монет: количество лент на гербе, обозначающих входящие в СССР республики, меняется четырежды за время правления Советского Союза: 1935 (7 витков), 1937 (11 витков), 1948 (16 витков), 1957 (15 витков).

В нашем интернет-магазине нумизмат найдёт монеты разных годов, иллюстрирующие все вышеозначенные периоды. В разделе «Нумизматическая литература» мы предлагаем каталоги советских монет, которые помогут сориентироваться в многообразии денежных знаков СССР.

Также мы предлагаем юбилейные и памятные монеты Советского Союза, выпуск которых осуществляется с 1965 года. На монетах достоинством 1, 3 и 5 рублей вы встретите лица учёных, музыкантов, литераторов, космонавтов, храмы, здания, посвящения разным событиям (Олимпиаде-80, молодёжному фестивалю и т.д.) Вы можете купить все юбилейные монеты сразу в альбоме.

И юбилейные, и оборотные монеты имеют множество разновидностей, которые тщательно изучают нумизматы (например, звезда на аверсе — плоская? Выпуклая? Разрезная?), поэтому советские монеты требуют изучения под лупой или микроскопом, которые есть в разделе «Аксессуары». Покупайте монеты СССР и совершенствуйте свои коллекции!

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